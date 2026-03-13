Размер шрифта
Известный тренер сравнил Дзюбу с Жириновским

Тренер Непомнящий рассказал, чем Дзюба напоминает ему Жириновского
Александр Вильф/РИА Новости

Известный футбольный специалист Валерий Непомнящий заявил, что нападающий тольяттинского «Акрона» Артем Дзюба напоминает ему политика Владимира Жириновского. Его слова приводит «Матч ТВ».

«Мне в каком‑то смысле Дзюба напоминает Жириновского. В самом лучшем смысле! Все смеются над тем, что он говорил, но потом это случается на самом деле, и все говорят, что Владимир Вольфович был великий» — сказал Непомнящий.

37-летний Дзюба в текущем сезоне провел в составе «Акрона» 18 матчей, забил пять мячей и отдал четыре голевые передачи. Действующий контракт игрока с тольяттинским клубом рассчитан до конца нынешнего сезона.

Дзюба является рекордсменом по числу забитых мячей в истории российского футбола. Свою карьеру он начал в московском «Спартаке», после чего сменил еще ряд клубов: защищал цвета «Томи», «Ростова», тульского «Арсенала», московского «Локомотива» и турецкого «Адана Демиспора». Наибольших успехов добился в петербургском «Зените», где четырежды становился чемпионом России, дважды выигрывал Кубок страны и четыре раза Суперкубок.

Ранее Дзюба рассказал о встрече с тренером «Спартака».

 
