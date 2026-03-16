Российский хоккеист НХЛ подрался с канадским соперником

Российский нападающий «Эдмонтон Ойлерз» Василий Подколзин вступился за одноклубника немца Леона Драйзайтля и подрался с канадским защитником «Нэшвилл Предаторз» Николасом Хейгом в матче Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Драйзайтль забросил первую шайбу в матче на 4-й минуте, однако уже через минуту против него был совершен силовой прием — немецкого хоккеиста в борт толкнул Оззи Уисблэтт. Для игрока «Ойлерз» эпизод кончился повреждением: он сначала отправился на скамейку своей команды, после чего ушел в подтрибунное помещение. Игру продолжить Драйзайтль не смог.

Спустя некоторое время Подколзин впечатал в борт форварда Тайсона Джоста и уложил на лед Уисблэтта. Недовольный действиями соперника Хейг толкнул его в спину, после чего хоккеисты обменялись несколькими репликами, сбросили краги и вступили в драку, которая продолжалась около 40 секунд. Их разняли судьи.

Встреча завершилась победой «Эдмонтона» со счетом 3:1. Подколзин в текущем сезоне НХЛ сыграл в 68 матчах, в которых записал на свой счет 30 очков (15 голов + 15 передач). Эта драка стала для него уже четвертой в сезоне.

Ранее игрок НХЛ Артемий Панарин признался в грусти из-за налогов.

 
