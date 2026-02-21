Размер шрифта
Стало известно, допустят ли российских фигуристов на чемпионат мира

ISU не собирается допускать российских фигуристов на чемпионат мира — 2026
Владимир Астапкович/РИА Новости

Фигуристы с российскими и белорусскими паспортами не смогут принять участия в чемпионате мира 2026 года в Праге. Об этом сообщили «Матч ТВ» в пресс-службе Международного союза конькобежцев (ISU).

«Фигуристы, имеющие российские и белорусские паспорта, не смогут получить приглашения или участвовать в соревнованиях ISU. Для квалификационных соревнований к зимним Олимпийским играм 2026 года в Милане в Кортине было сделано исключение», — указали в ISU.

Гуменник и Аделия Петросян в сентябре 2025 года на квалификационном турнире к зимним Олимпийским играм — 2026 завоевали золото и гарантировали себе путевку на Олимпиаду. На олимпийском турнире оба заняли шестые места, при этом Петросян пригласили на гала-концерт, а Гуменника — нет.

ISU в мае 2025 года одобрил нейтральные статусы для четверых фигуристов-одиночников (основа и запас): для Петра Гуменника, Владислава Дикиджи, Аделии Петросян и Алины Горбачевой. При этом ISU не допустил до участия в отборочном турнире зимних Олимпийских игр российские танцевальные дуэты и спортивные пары. Основными кандидатами от России назывались чемпионы страны Александра Степанова / Иван Букин (танцы) и Анастасия Мишина / Александр Галлямов (парное катание).

Ранее Гуменник раскрыл, чем его удивил американец Илья Малинин в личной беседе.
 
