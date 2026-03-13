«50 на 50»: глава ФФККР о шансах на возвращение россиян на мировую арену

Глава ФФККР Сихарулидзе заявил, что у российских фигуристов есть шансы на допуск

Президент Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Антон Сихарулидзе в выпуске шоу «Каток» дал оценку шансам россиян на возвращение на международную арену.

«50 на 50. У юниоров, я думаю, 70 на 30, а у взрослых 50 на 50. Но только настоящие 50 на 50, не «бла-бла-бла», они есть», — заявил Сихарулидзе.

В феврале стало известно, что Международный союз конькобежцев (ISU) не допустил российских фигуристов к участию в чемпионате мира, который пройдет в Чехии с 24 по 29 марта.

В 2022 году ISU отстранил российских фигуристов от международных соревнований. В мае 2025 года организация одобрила нейтральные статусы для четверых фигуристов-одиночников для участия в отборе на Олимпиаду-2026 (основа и запас): для Петра Гуменника, Владислава Дикиджи, Аделии Петросян и Алины Горбачевой. При этом ISU не допустил до участия в отборочном турнире зимних Олимпийских игр российские танцевальные дуэты и спортивные пары.

На Олимпиаде Петросян и Гуменник заняли шестые места в одиночном зачете.

Ранее российских фигуристов призвали быть готовыми к возвращению на международную арену.