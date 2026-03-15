Легенда «Спартака» назвал Талалаева быдло-тренером

Бывший футболист московского «Спартака» Александр Бубнов назвал в своем Telegram-канале наставника калининградской «Балтики» Андрея Талалаева быдло-тренером.

«В очередной раз быдло-тренер Талалаев получил красную карточку за нарушение правил поведения тренера в технической зоне, так он спровоцировал массовую драку практически команда на команду», — заявил Бубнов.

В концовке мачта 21-го тура Российской премьер-лиги между «Балтикой» и ЦСКА произошла массовая потасовка, с участием футболистов и тренеров обеих команд.

Инцидент начался с того, что главный тренер «Балтики» Андрей Талалаев взял мяч, улетевший в аут, и пнул его на трибуны, не дав ЦСКА произвести быстрое вбрасывание. Это возмутило игрока армейцев Энрике Кармо, который подбежал и толкнул специалиста. После этого началась потасовка, к которой подключился также наставник армейцев Фабио Челестини.

«Балтика» обыграла ЦСКА со счетом 1:0.



Ранее в ЦСКА тренеру «Балтики» посоветовали обратиться к психотерапевту.