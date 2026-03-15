В Приморском крае эвакуировали семейную пару с травмами ног со склона горы

В Приморье эвакуировали семейную пару с травмами ног со склона горы Фалаза

В В Приморье эвакуировали семейную пару с травмами ног со склона горы Фалаза, сообщает Управление по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуаиям и побарной безопасности ГО ЗАТО Фокино в «ВК».

Семейную пару обнаружили местные жители и помогли им добраться до базы отдыха Высокая. Дальнейшая эвакуация осложнялась крутым заснеженным и скользким спуском протяженностью около 500 метров и необходимостью доставки пострадавших в точку встречи с каретой скорой помощи.

Для помощи пострадавшим был привлечен аходкинский Поисково-спасательный отряд по проведению подводных работ специального назначения г. Находка. Пострадавшая пара была доставлена в больницу города Артема. Им оказана помощь.

14 марта в Польше альпинист сорвался с высочайшей вершины Польши и отделался легкими травмами.



Ранее альпинист покорил 500-метровый небоскреб без страховки.