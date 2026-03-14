«Неудачный шаг»: альпинист упал с высочайшей горы Польши и отделался травмой пальца

Падение удачливого альпиниста с самой высокой горы Польши попало на видео
В Польше альпинист сорвался с высочайшей вершины Польши и отделался легкими травмами, инцидент попал на видео. Об этом пишет британская газета Daily Mail.

По информации издания, при подъеме на гору Рысы, высота которой достигает 2500 м, несмотря на благоприятные условия, альпинист сделал «неудачный шаг», потерял равновесие и кубарем покатился вниз. Люди бросились на помощь мужчине и обнаружили его живым, альпинист лишь пожаловался на боль в мизинце. Спуститься вниз мужчине помог его друг-врач, который осмотрел пострадавшего и сообщил, что с ним все в порядке.

Татры — популярное место для горнолыжного отдыха, куда туристы едут за впечатлением от горных пейзажей и более экономным отдыхом по сравнению с курортами Швейцарии или Италии. При этом гора Рысы считается непростым альпинистским маршрутом из-за крутых склонов и обилия льда, пишет издание.

