«Ничья ничего не даст»: ветеран «Спартака» о матче с «Зенитом»

Ветеран «Спартака» Кечинов заявил, что ничья с «Зенитом» не поможет команде
Бывший футболист «Спартака» Валерий Кечинов считает, что ничья с «Зенитом» в чемпионате России не даст большого преимущества москвичам. Его слова приводит «Евро-Футбол.Ру».

«Она ничего не даст. Команда на шестом месте, подобралась к обойме, но очковый отрыв от тройки все равно большой. Поэтому если брать таблицу, ничья ничего не даст», — сказал Кечинов.

Игра 21-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между «Зенитом» и «Спартаком» пройдет на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге 14 марта.

После 20 туров чемпионата России «Спартак» с 35 очками занимают шестое место в турнирной таблице. «Зенит» с активом в 42 балла идет вторым.

В январе 2026 года на пост главного тренера «Спартака» был назначен Хуан Карлос Карседо. Контракт 52-летнего специалиста с московским клубом рассчитан на срок до лета 2028 года. Карседо сменил на посту главного тренера Вадима Романова, исполняющего обязанности после увольнения сербского специалиста Деяна Станковича. Под руководством испанского тренера «Спартак» победили «Сочи» (3:2) и «Акрон» (4:3) в чемпионате России.

Ранее Александр Мостовой объяснил, почему в РПЛ присутствуют проблемы с судейством.

 
