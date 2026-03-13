Размер шрифта
«Со «Спартаком» играть проще»: комментатор назвал самые интересные команды РПЛ

Комментатор Орлов назвал «Динамо» и «Ахмат» самыми интересными командами РПЛ
Футбольный комментатор Геннадий Орлов в эфире «Радио Зенит» назвал две самые интересные команды Российской премьер-лиги (РПЛ).

«Сейчас очень интересен «Ахмат» и московское «Динамо». Вот эти две команды — просто… А со «Спартаком» сейчас проще играть, чем с «Динамо», — сказал Орлов.

После 20 туров чемпионата России в турнирной таблице лидирует «Краснодар» с 43 очками, следом идут «Зенит» (42) и «Локомотив» (41). «Динамо» набрало 27 очков и занимает седьмую строчку, «Ахмат» с 26 баллами идет девятым.

В первых двух матчах после возобновления чемпионата «Динамо» обыграло «Крылья Советов» (4:0) и ЦСКА (4:1). «Ахмат» победил ЦСКА (1:0) и сыграл вничью с «Локомотивом» (2:2).

В следующем туре динамовцы 14 марта в гостях сыграют с «Ростовом». Грозненская команда днем позже на выезде встретится с «Акроном».

2 февраля Глава Международной федерации футбола Джанни Инфантино заявил, что бан России не дал нужного результата, поэтому необходимо рассмотреть вопрос с возвращением российских команд. Однако позднее издание The Times сообщило, что совет ФИФА не собирается рассматривать вопрос допуска российских футболистов из-за опасений критики со стороны европейских стран.

Ранее Адександр Мостовой объяснил, почему в РПЛ присутствуют проблемы с судейством.

 
