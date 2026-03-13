«Спартаку» предстоят проверочные матчи»: чего не хватает красно-белым перед дерби с «Зенитом»

Экс-игрок Кечинов: матчи с «Зенитом» и «Динамо» покажут, есть ли у «Спартака» характер

Футболистам московского «Спартака» не хватает характера, и предстоящие матчи покажут, появляется ли он у команды. Такое мнение в комментарии «Газете.Ru» выразил бывший нападающий красно-белых и сборной России Валерий Кечинов.

«Мне кубковая игра [против «Динамо»] вообще не понравилась: после второго пропущенного мяча команда перестала играть, абсолютно опустили руки. Здесь как раз не хватало характера, лидера, который повел бы за собой партнеров и сказал: «ничего страшного, продолжаем играть».

Игра не складывалась, поэтому пока сложно говорить о состоянии «Спартака». Была проверка. «Динамо» — топ-команда, сейчас будет игра с «Зенитом», потом — опять с «Динамо» в Кубке. Это будут проверочные матчи, по которым можно будет понимать, куда команда двигается и есть ли у нее характер», – считает Кечинов.

В субботу, 14 марта, «Спартак» на выезде сыграет с «Зенитом», встреча начнется в 16:00 по московскому времени. После 20 туров красно-белые набрали 35 очков и идут на шестом месте в турнирной таблице РПЛ. Петербуржцы с 42 очками располагаются на второй строчке.

Ранее Кечинов рассказал о проблемах «Зенита» и «Спартака».

Ранее Кечинов рассказал о проблемах «Спартака» и «Зенита».