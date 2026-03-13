Размер шрифта
«А где они были в 2022-м?»: Глава РПЛ о позиции МОК по США и Израилю

Глава РПЛ Алаев раскритиковал позицию МОК по санкциям для США и Израиля
Владимир Астапкович/РИА Новости

Президент Российской премьер‑лиги (РПЛ) Александр Алаев отреагировал на отказ Международного олимпийского комитета (МОК) ввести санкции к спортсменам Израиля и США из-за ситуации на Ближнем Востоке. Его слова приводит «Матч ТВ».

«А где они в 2022 году были, когда принимали решения? Что, тогда не было этого маяка?» — сказал Алаев.

3 марта в МОК заявили, что в отношении США и Израиля не планируют вводить ограничения и отметили, что «спорт должен оставаться маяком надежды».

28 февраля минобороны Израиля сообщило о нанесении «превентивного удара» по территории Ирана. Впоследствии стало известно, что к атаке на Иран присоединились США. В ответ Иран нанес удар ракетами и беспилотниками по Израилю и американским авиабазам на Ближнем Востоке.

В феврале 2022 года МОК рекомендовал международным федерациям отстранить россиян от соревнований из‑за событий на Украине. В октябре 2023 года МОК приостановил членство Олимпийского комитета России (ОКР) в организации из-за включения в состав российского комитета олимпийских советов ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков призвал МОК прояснить отстранение России.

 
