Знаменитый тренер объяснил крупную победу «Реала» над «Манчестер Сити»

Тренер Гаджиев: Вальверде сыграл с «Манчестер Сити» просто потрясающе
Violeta Santos Moura/Reuters

Знаменитый отечественный футбольный тренер, а ныне президент махачкалинского «Динамо» Гаджи Гаджиев в комментарии для «Газеты.Ru» высказался о крупной победе мадридского «Реала» над английским «Манчестер Сити» в первом матче 1/8 финала плей-офф Лиги чемпионов.

«Вальверде забил три мяча, но особенно хорош был третий – просто супер. У «Реала» масса проблем, он периодически спотыкается. Отставка тренера была закономерна, наверное, но и после нее нельзя сказать, что ситуация улучшилась. У «Реала» впечатляет игра не команды, а отдельных футболистов. Вальверде сыграл просто потрясающе. Когда команда играет дома, она часто беспокоится, чтобы не пропустить ответный мяч, садится глубже и получает пространство на чужой половине поля. Так мадридцы и забивали свои голы – убегали в контратаки», — считает Гаджиев.

«Реал» перед домашним матчем с англичанами не был в статусе фаворита и не мог из-за травм рассчитывать на ряд игроков основного состава, включая Килиана Мбаппе, Джуда Беллингема, Родриго, Эдера Милитао и Давида Алабу. В итоге испанцы победили со счетом 3:0, хет-триком отметился полузащитник Федерико Вальверде, а во втором тайме Винисиус Жуниор еще и не забил пенальти.

Ранее Матвей Сафонов получил самую низкую оценку в «ПСЖ» за матч с «Челси».

 
