Сборной Ирана грозят санкции за отказ от участия в чемпионате мира — 2026

Сборной Ирана по футболу может подвергнуться наложению санкций в случае окончательного отказа от участия в чемпионате мира 2026 года. Об этом пишет RMC Sport.

Международная федерация футбола (ФИФА) может отстранить национальную команду Ирана от всех будущих соревнований под своей эгидой, а также оштрафовать на сумму от €275 тыс. до €555 тыс.

11 марта министр спорта Ирана Ахмад Доньямали заявил, что у сборной страны нет возможности участвовать в чемпионате мира 2026 года в текущих обстоятельствах.

Чемпионат мира пройдет в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Иранская команда отобралась на турнир и попала в группу G, где ее соперниками стали Бельгия, Египет и Новая Зеландия. Все три матча команды должны пройти на территории США. При этом пока неясно, какая сборная сможет заменить Иран, ряд СМИ до этого предположил, что уайлд-кард может получить российская команда, которая отстранена от международных турниров с 2022 года.

28 февраля минобороны Израиля сообщило о нанесении «превентивного удара» по территории Ирана. Впоследствии стало известно, что к атаке на Иран присоединились США. Исламская республика в ответ запускает ракеты и беспилотники по Израилю и странам Персидского залива.

Ранее Трамп заявил, что участие Ирана в ЧМ-2026 по футболу неуместно.