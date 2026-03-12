Трамп заявил, что Иран может принять участие в ЧМ по футболу

Президент США Дональд Трамп в своем аккаунте социальной сети Truth Social назвал участие Ирана в чемпионате мира 2026 года неуместным, однако возможным.

«Сборная Ирана может участвовать в чемпионате мира, но я действительно считаю, что ее присутствие там неуместно, ради их же жизни и безопасности. Спасибо за ваше внимание к этому вопросу», — написал Трамп.

11 марта министр спорта Ирана Ахмад Доньямали заявил, что у сборной страны нет возможности участвовать в чемпионате мира 2026 года в текущих обстоятельствах.

Чемпионат мира пройдет в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Иранская команда отобралась на турнир и попала в группу G, где ее соперниками стали Бельгия, Египет и Новая Зеландия. Все три матча команды должны пройти на территории США. При этом пока неясно, какая сборная сможет заменить Иран, ряд СМИ до этого предположил, что уайлд-кард может получить российская команда, которая отстранена от международных турниров с 2022 года.

28 февраля минобороны Израиля сообщило о нанесении «превентивного удара» по территории Ирана. Впоследствии стало известно, что к атаке на Иран присоединились США. Исламская республика в ответ запускает ракеты и беспилотники по Израилю и странам Персидского залива.

Ранее экс-глава РФС Александр Тукманов объяснил, почему сборная России не сможет заменить Иран на ЧМ-2026.