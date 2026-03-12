Тренер «Спартака» назвал РПЛ конкурентным чемпионатом

Главный тренер «Спартака» Хуан Карлос Карседо назвал Российскую премьер-лигу (РПЛ) конкурентным чемпионатом. Его слова приводит «Матч ТВ».

«Очень хороший уровень, конкурентный чемпионат. Первая восьмерка очень сильна, команды в нижней части таблицы тоже очень неуступчивы, с ними сложно играть всегда», — сказал Карседо.

В 21-м туре РПЛ «Спартак» встретится с «Зенитом». Игра пройдет на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге в субботу, 14 марта.

После 20 туров чемпионата России красно-белые с 35 очками занимают шестое место в турнирной таблице. Петербургская команда с 42 баллами на счету идет второй.

Под руководством Карседо спартаковцы обыграли «Сочи» (3:2) и «Акрон» (4:3) в чемпионате России и уступили «Динамо» (2:5) в Кубке России.

«Спартак» объявил о назначении Карседо 5 января 2026 года. Контракт 52-летнего специалиста с московским клубом рассчитан на срок до лета 2028 года. Карседо сменил на посту главного тренера Вадима Романова, исполняющего обязанности после увольнения сербского специалиста Деяна Станковича.

