Тренер «Спартака» раскрыл план на игру против «Зенита»

Тренер «Спартака» Карседо рассказал о плане на игру против «Зенита»

Главный тренер «Спартака» Хуан Карлос Карседо заявил, что команда постарается показать интенсивный футбол в игре против «Зенита». Его слова приводит «Матч ТВ».

«Мы хорошо знаем и понимаем, как играет эта команда. Постараемся показать интенсивный футбол. Мы видели, что «Зенит» может испытывать трудности, когда соперник действует интенсивно. Постараемся это сделать», — сказал Карседо.

Игра 21-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между «Зенитом» и «Спартаком» пройдет на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге в субботу, 14 марта.

После 20 туров чемпионата России красно-белые с 35 очками занимают шестое место в турнирной таблице. Петербургская команда с 42 баллами на счету идет второй.

«Спартак» объявил о назначении Карседо 5 января 2026 года. Контракт 52-летнего специалиста с московским клубом рассчитан на срок до лета 2028 года. Карседо сменил на посту главного тренера Вадима Романова, исполняющего обязанности после увольнения сербского специалиста Деяна Станковича.

