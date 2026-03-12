Размер шрифта
«Мать пытается защитить дочь»: кто виноват в уходе Сарновских от Плющенко

Журова назвала поведение Ирины Костылевой несдержанностью родителя
Скандальные действия Ирины Костылевой, в том числе по отношению к фигуристке Софии Сарновской, не стоит оценивать однозначно, не зная ситуацию изнутри. об этом «Газетe.Ru» заявила олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Светлана Журова, комментируя уход Софии и ее брата Никиты из академии Евгения Плющенко к Этери Тутберидзе.

«В разборки в фигурном катании крайне сложно вмешиваться со своим мнением. Родители видят будущее своего ребенка по-своему, тренеры — по своему. Методы воспитания у них зачастую разнятся, но все хотят результата. Они ушли от Плющенко? Многие уже по завершении карьеры говорят: этот тренер был со мной, к примеру, слишком мягок. И я со своим жизненным опытом понимаю, что можно было ко мне относиться жёстче, чтобы я сделала меньше ошибок.

Молодому спортсмену взрослые могут многое говорить, но он же самый умный. Только по прошествии многих лет понимаешь: отмотать бы время назад, тогда бы мог бы сказать тренеру, что где-то можно было меня заставить что-то делать, и результат был бы раньше. Но когда ты молодой, в моменте этого не понимаешь и думаешь, что тренер слишком многого от тебя требует. Я не говорю сейчас в негативном ключе. Но, видимо, они нашли здесь решение. Потому что Евгений и по жизни мягкий человек, да и Алексей Мишин, у которого он тренировался, — тоже. У каждого свои способы достижения результата.

Поведение Ирины Костылевой? Наверное, это несдержанность родителя. Она стала публично известна в один момент. Большинство старается скрыть какие-то вещи, а она, может быть, ничего не хотела скрывать. Это ее подход в воспитании ребенка. Если бы такое говорил тренер, это одно. А когда речь о родителях — считается, что родитель сам видит, как воспитывать ребенка. Привлекать службу опеки? А они скажут: каков предмет привлечения? Тем более, когда ребенок сам зачастую с действиями мамы согласен.

Это очень тонкий лед. Потому что общество может давать ситуации очень разные оценки — от полного признания до неприятия. К тому же, девочка повзрослеет, и маме будет очень сложно удерживать ситуацию», — считает Журова.

Ранее Валиева решила выступить на турнире шоу-программ.

 
