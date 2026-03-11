На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Тест на выживание: «Спортинг» приехал к российскому вратарю за Полярный круг

Футбол. Лига чемпионов. 1/8 финала. «Буде-Глимт» — «Спортинг». ОНЛАЙН

close

Российский вратарь норвежского «Буде-Глимт» Никита Хайкин

Global Look Press
В первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов «Буде-Глимт» принимает «Спортинг». «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию события.
Лига чемпионов. 1/8 финала. 1-й матч
Матч не начался
11 марта 23:00
Будё-Глимт
Будё, Норвегия
0 : 0
Спортинг
Лиссабон, Португалия
Стадион «Аспмюра», Будё, Норвегия
1-й тайм
2-й тайм
Трансляция
Автообновление
Вверху самая ранняя запись С начала
Вверху самая последняя запись С конца
22:55

«Спортинг»: Силва, Фреснеда, Инасиу, Ваяннидис, Дьоманде, Катамо, Симойнш, Тринкан, Юльманн, Гильерме, Суарес.

22:50

«Буде-Глимт»: Хайкин, Шевольд, Бертуфт, Гундерсен, Бьеркан, Эвьен, Берг, Брунстад, Бломберг, Хег, Хауге.

22:45

Здравствуйте, уважаемые болельщики! В первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов «Буде-Глимт» принимает «Спортинг».

