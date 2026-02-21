Размер шрифта
Олимпийские игры в 2026 году оказались для Украины худшими в истории

«Страна.ua»: Олимпиада в 2026 году стала для Украины худшей в истории
Stephanie Lecocq/Reuters

Олимпийские игры в 2026 году стали худшими в истории для сборной Украины, пишет «Страна.ua».

Как уточняет украинская газета, спортсмены вернулись с соревнований без медалей. Такая же ситуация была в 2002-м и 2010-м, однако на этот раз представители страны ни в одной из дисциплин не поднялись выше шестого места.

Издание добавляет, что украинцам удалось попасть в топ-10 во фристайле, прыжках и биатлоне.

На этом фоне отстраненный от соревнований на зимней Олимпиаде-2026 украинский скелетонист Владислав Гераскевич выступил против возвращения российских паралимпийцев. Он назвал ситуацию крайне негативной. По словам скелетониста, более 300 спортсменов национальных сборных были российскими военными на СВО.

XXV зимние Олимпийские игры проходят в Италии с 6 по 22 февраля. На них в нейтральном статусе выступили 13 российских атлетов. Первое место по числу медалей на соревнованиях занимает Норвегия, за ней следуют США, а третье место у Италии.

Ранее российский флаг вывесили на матче сборных США и Чехии на Олимпиаде.
 
