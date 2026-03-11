«Кто попрет против бабок?» Легендарный тренер о возможном участии сборной России в ЧМ-2026

Знаменитый российский тренер Валерий Овчинников заявил, что российская сборная по футболу сможет выступить на чемпионате мира 2026 года в случае приказа президента США Дональда Трампа. Его слова приводит «Советский спорт».

«Маловероятно, но есть какой-то шанс, что Россия может заменить Иран. Но мы все прекрасно понимаем, что скажет Трамп, то так и будет. Все компании, которые платят ФИФА, находятся в Штатах. Если Трамп скажет позвать Россию, то будет Россия. ФИФА не просто подчинится, а на приказ ответит «есть», да еще руку к пустой голове приставит. Все фирмы принадлежат США, а кто попрет против бабок?», — заявил Овчинников.

11 марта министр спорта Ирана Ахмад Доньямали заявил, что у сборной страны нет возможности участвовать в чемпионате мира 2026 года в текущих обстоятельствах.

Чемпионат мира пройдет в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Иранская команда отодралась на турнир и попала в группу G, где ее соперниками стали Бельгия, Египет и Новая Зеландия. Все три матча команды должны пройти на территории США. При этом пока неясно, какая сборная сможет заменить Иран, ряд СМИ до этого предположил, что уайлд-кард может получить российская команда, которая отстранена от международных турниров с 2022 года.

Ранее бывший вице-президент РФС Александр Тукманов заявил, что Россия не заменит Иран на ЧМ-2026.