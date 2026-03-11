Мартинелли зарабатывает предупреждение за захват футболки соперника.
Владение мячом в пользу «Арсенала» — 57% против 43% у «Байера».
Габриэлу сбивают дыхание, принимает шестой номер «Арсенала» удар грудью и падает на газон.
А вот и момент у «Арсенала», из вратарской Мартинелли заряжает в перекладину! Вот это да!
Подачу Куансы легко берет в руки Райя.
Маза попробовал с левой ноги пробить по ходу очередной атаки своей команды, Райя на месте.
Паласиос фолит против Мартинелли, игра приостановлена.
Девять из десяти полевых игроков у «Байера» оказываются за линией мяча при обороне, при этом лондонцы не стремятся доводить розыгрыши мяча до удара.
Первую атаку в матче провели леверкузенцы, удар по воротам «канониров» вышел не опасным.
И снова Андрих фолит, причем довольно опасно. На этот раз от его действий пострадал Мартинелли.
Андрих грубо идет в подкат против Дьокереша и зарабатывает желтую карточку.
Игра началась! Поехали!
«Арсенал»: Райя, Тимбер, Салиба, Магальянс, Инкапье, Субименди, Райс, Эзе, Сака, Мартинелли, Дьекереш.
«Байер»: Бласвих, Куанса, Тапсоба, Андрих, Гримальдо, Гарсия, Паласиос, Поку, Маза, Терье, Кофане.
Здравствуйте, уважаемые болельщики! В первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов «Байер» принимает «Арсенал».