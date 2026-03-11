На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Немецко-британское противостояние: «Байер» принимает «Арсенал». LIVE

Футбол. Лига чемпионов. 1/8 финала. «Байер» — «Арсенал». ОНЛАЙН

close
Molly Darlington/Reuters
В первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА леверкузенский «Байер» принимает лондонский «Арсенал». «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию события.
Лига чемпионов. 1/8 финала. 1-й матч
1-й тайм
11 марта 20:45
Байер
Леверкузен, Германия
0 : 0
Арсенал
Лондон, Англия
Стадион «БайАрена», Леверкузен, Германия
1-й тайм

2' Андрих

27' Мартинелли

2-й тайм
Трансляция
Автообновление
Вверху самая ранняя запись С начала
Вверху самая последняя запись С конца
27'

Мартинелли зарабатывает предупреждение за захват футболки соперника.

26'

Владение мячом в пользу «Арсенала» — 57% против 43% у «Байера».

23'

Габриэлу сбивают дыхание, принимает шестой номер «Арсенала» удар грудью и падает на газон.

20'

А вот и момент у «Арсенала», из вратарской Мартинелли заряжает в перекладину! Вот это да!

19'

Подачу Куансы легко берет в руки Райя.

17'

Маза попробовал с левой ноги пробить по ходу очередной атаки своей команды, Райя на месте.

15'

Паласиос фолит против Мартинелли, игра приостановлена.

12'

Девять из десяти полевых игроков у «Байера» оказываются за линией мяча при обороне, при этом лондонцы не стремятся доводить розыгрыши мяча до удара.

9'

Первую атаку в матче провели леверкузенцы, удар по воротам «канониров» вышел не опасным.

6'

И снова Андрих фолит, причем довольно опасно. На этот раз от его действий пострадал Мартинелли.

3'

Андрих грубо идет в подкат против Дьокереша и зарабатывает желтую карточку.

20:45

Игра началась! Поехали!

20:40

«Арсенал»: Райя, Тимбер, Салиба, Магальянс, Инкапье, Субименди, Райс, Эзе, Сака, Мартинелли, Дьекереш.

20:35

«Байер»: Бласвих, Куанса, Тапсоба, Андрих, Гримальдо, Гарсия, Паласиос, Поку, Маза, Терье, Кофане.

20:30

Здравствуйте, уважаемые болельщики! В первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов «Байер» принимает «Арсенал».

