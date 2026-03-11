Паралимпийский чемпион заявил, что ПКР восстановили в правах благодаря политике Путина

Паралимпийский чемпион Михаил Терентьев высказался о выступлении российских лыжников Анастасии Багиян и Ивана Голубкова на Паралимпийских играх 2026 года в Италии. Его слова передает РИА Новости.

«Конечно, это огромная заслуга Паралимпийского комитета России и президента РФ Владимира Владимировича Путина. Благодаря его международной политике в сентябре в Сеуле Паралимпийский комитет России был восстановлен в правах», — сказал Терентьев.

10 марта лыжник Иван Голубков принес России третью золотую медаль на Паралимпиаде, до этого на высшую ступень пьедестала поднимались Варвара Ворончихина и Анастасия Багиян.

Таким образом, у сборной России уже четыре золотые медали: две у Багиян, по одной у Варвары Ворончихиной и Ивана Голубкова.

IPC в сентябре 2025 года снял санкции с России и Белоруссии, вернув им право выступать. С 26 по 27 сентября 2025 года в Сеуле прошла Генеральная Ассамблея Международного паралимпийского комитета. Участники мероприятия проголосовали против полной приостановки членства Паралимпийского комитета России, а также против продления частичной приостановки его членства.

Ранее Путин поздравил лыжника Голубкова, посвятившего ему золото Паралимпиады.