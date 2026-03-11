Путин поздравил посвятившего ему золото Паралимпиады лыжника Голубкова

Президент России Владимир Путин поздравил российского лыжника Ивана Голубкова, одержавшего победу на зимних Паралимпийских играх в Италии. Об этом сообщается на сайте Кремля.

«Уважаемый Иван Юрьевич! Поздравляю вас с триумфом на XIV Паралимпийских зимних играх. Вы блестяще выступили на самых главных соревнованиях паралимпийцев, продемонстрировали мастерство, твердый характер и волю к победе. По праву завоевали золото в лыжных гонках. Желаю новых успехов и всего наилучшего. Мы гордимся вами!» — передал Путин.

Голубков одержал победу в гонке с раздельным стартом на 10 км в положении сидя в классе LW11.5. Он преодолел дистанцию за 24 минуты 5,8 секунды, с преимуществом в 17,6 секунды от серебряного призера, а после сообщил, что посвятил победу России и лично Путину.

У Голубкова врожденная патология нижних конечностей. С пяти лет он проживал в психоневрологическом интернате, а позднее занялся спортом.

Голубков принес России третью золотую медаль на Паралимпиаде, до этого на высшую ступень пьедестала поднимались Варвара Ворончихина и Анастасия Багиян.

IPC в сентябре 2025 года снял санкции с России и Белоруссии, вернув им право выступать. С 26 по 27 сентября 2025 года в Сеуле прошла Генеральная Ассамблея Международного паралимпийского комитета. Участники мероприятия проголосовали против полной приостановки членства Паралимпийского комитета России, а также против продления частичной приостановки его членства.

Ранее лыжница Багиян выиграла второе золото на Паралимпиаде.