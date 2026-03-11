Агент Дзюбы опроверг слухи о завершении футболистом карьеры

Агент Дзюбы: у Артема нет в планах переходить ни в один клуб Медиалиги

Представитель нападающего «Акрона» Артема Дзюбы Леонид Гольдман опроверг информацию о возможном завершении футболистом карьеры в конце текущего сезона. Его слова приводит «Матч ТВ».

«У Артема нет в планах переходить ни в один клуб Медиалиги. Более того, он не принял решение об окончании карьеры. Уже неоднократно говорилось и им, и мной, что после сезона мы сядем, подумаем, проговорим и примем решение. Точно так же, как это было после предыдущего сезона, когда решили продолжать карьеру в «Акроне». На мой взгляд, Артем морально не готов заканчивать карьеру», — сказал Гольдман.

Действующий контракт 37-летнего Дзюбы с «Акроном» рассчитан до конца нынешнего сезона. Нападающий выступает за тольяттинскую команду с 2024 года. В турнирной таблице Российской премьер-лиги «Акрон» идет на 11-й позиции, набрав 21 балл. В матче 21-го тура национального первенства команда проиграла «Спартаку» со счетом 3:4.

Дзюба является рекордсменом по числу забитых мячей в истории российского футбола. Свою карьеру он начал в московском «Спартаке», после чего сменил еще ряд клубов: защищал цвета «Томи», «Ростова», тульского «Арсенала», московского «Локомотива» и турецкого «Адана Демиспора». Наибольших успехов добился в петербургском «Зените», где четырежды становился чемпионом России, дважды выигрывал Кубок страны и четыре раза Суперкубок.

Ранее появилась информация о завершении Дзюбой карьеры летом и его уходом в Медиалигу.