Стала известна позиция Трампа по участию Ирана в чемпионате мира — 2026

Президент США Дональд Трамп приветствует сборную Ирана по футболу как участника чемпионата мира — 2026. Об этом на своей странице в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) рассказал президент Международной федерации футбола Джанни Инфантино.

«Мы поговорили о текущей ситуации в Иране и о том, что иранская команда квалифицировалась. В ходе обсуждения президент Трамп подтвердил, что иранская сборная, разумеется, приветствуется как участник турнира», — сообщил он.

Иранская команда квалифицировалась на турнир и попала в группу G, где ее соперниками стали Бельгия, Египет и Новая Зеландия. Все три матча команды должны пройти на территории США. При этом сборная может отказаться от участия в мундиале.

28 февраля минобороны Израиля сообщило о нанесении «превентивного удара» по территории Ирана. В самом еврейском государстве при этом ввели чрезвычайное положение. Впоследствии стало известно, что к атаке на Иран присоединились США: по данным Reuters, американские войска наносят удары по целям с моря и воздуха.

3 марта женская команда Ирана, выстроившись перед началом матча Кубка Азии с Южной Кореей для традиционного прослушивания национального гимна, встретила его молча. Матч между Ираном и Южной Кореей завершился победой кореянок со счетом 3:0.

Ранее Трамп заявил, что несколько футболисток Ирана хотят вернуться из Австралии домой.