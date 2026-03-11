Размер шрифта
«Просто плывет по течению»: у «Зенита» не увидели мотивации

Тренер Точилин заявил о нехватке мотивации у «Зенита»
Алексей Даничев/РИА Новости

Российский тренер Александр Точилин объяснил главную проблему петербургского «Зенита», которая связана с мотивацией. Его слова приводит «Евро-Футбол.Ру».

«Если не вдаваться в детали, то сказалась нехватка мотивации. Нет сейчас у питерцев такого, что надо биться. Команда просто играет так, как играет. Не хватает ей ответственности в разных эпизодах. Такое ощущение, что сейчас команда [Сергея] Семака просто плывет по течению», — отметил он.

В 20-м туре Российской премьер-лиги (РПЛ) «Зенит» проиграл «Оренбургу» со счетом 1:2.

Счет в матче на 12-й минуте открыл нападающий гостей Александр Соболев. «Оренбург» отыгрался на 62-й минуте: отличился Эмил Ценов. Победный гол хозяева забили на 86-й минуте — мяч на свой счет записал Евгений Болотов. На 9-й минуте встречи защитник «Зенита» Густаво Мантуан не сумел реализовать пенальти — его удар пришелся мимо ворот. В компенсированное время полузащитник Андрей Мостовой также не смог забить.

После 20 туров чемпионата России сине-бело-голубые с 42 очками занимают второе место в турнирной таблице, отставая от лидирующего «Краснодара» на один балл (43).
В следующем матче «Зенит» встретится со «Спартаком». Игра пройдет 14 марта в Санкт-Петербурге.

Ранее Семак ответил на критику игры «Зенита».

 
