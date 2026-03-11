«Трагедии нет»: Семак ответил на критику игры «Зенита»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак ответил на критику игры петербургской команды, заявив, что не видит серьезных проблем. Его слова приводит «Матч ТВ».

«Если кто‑то хочет, чтобы мы играли как «Бавария» или «Барселона», надо, чтобы это было кем‑то подкреплено. Что‑то у нас получается, что‑то нет, но мы всегда работаем. Задача при этом одна — побеждать. А какой‑то катастрофы и трагедии нет», — сказал Семак.

В 20-м туре Российской премьер-лиги (РПЛ) «Зенит» проиграл «Оренбургу» со счетом 1:2.

Счет в матче на 12-й минуте открыл нападающий гостей Александр Соболев. «Оренбург» отыгрался на 62-й минуте: отличился Эмил Ценов. Победный гол хозяева забили на 86-й минуте — мяч на свой счет записал Евгений Болотов. На 9-й минуте встречи защитник «Зенита» Густаво Мантуан не сумел реализовать пенальти — его удар пришелся мимо ворот. В компенсированное время полузащитник Андрей Мостовой также не смог забить.

После 20 туров чемпионата России сине-бело-голубые с 42 очками занимают второе место в турнирной таблице, отставая от лидирующего «Краснодара» на один балл (43).

В следующем матче «Зенит» встретится со «Спартаком». Игра пройдет 14 марта в Санкт-Петербурге.

Ранее футбольный функционер Тимур Лепсая заявил, что в «Зените» есть кризис тренерского жанра.