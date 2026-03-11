Размер шрифта
Паралимпийский комитет не стал осуждать немцев за отказ от фото с россиянами

В IPC отреагировали на отказ немцев от фото с россиянами на Паралимпиаде
Sarah Meyssonnier/Reuters

Директор Международного паралимпийского комитета (IPC) по связям с общественностью Крейг Спенс прокомментировал отказ немецких лыжников от снимка с россиянами Анастасией Багиян и Сергеем Синякиным, заявив, что атлеты не обязаны делать совместные фотографии. Его слова цитирует РИА Новости.

«Спортсмены не имеют официального обязательства делать селфи после церемонии награждения», — сказал Спенс.

10 марта Багиян, выступающая в классе NS1 (спортсмены с нарушением зрения), с ведущим Синякиным завоевала золотую медаль в спринтерской гонке классическим стилем на Паралимпийских играх в Италии.

Во время церемонии награждения немецкая лыжница Линн Кацмайер и ее спортсмен-ведущий Флориан Бауман отвернулись и не снимали гимн России, а позднее на общем фото держались поодаль от Багиян и ее сопровождающего и отказались от совместного селфи. После соревнований Бауман и Кацмайер признали, что пошли на такой шаг по политическим причинам.

Багиян завершила дистанцию с результатом 3.16,1 минуты. Серебро в активе у немки Лиони Марии Уолтер, которая отстала на финише на 8,6 секунды. Бронзовую медаль завоевала Кацмайер (+9,2 секунды).

IPC в сентябре 2025 года снял санкции с России и Белоруссии, вернув им право выступать. С 26 по 27 сентября 2025 года в Сеуле прошла Генеральная Ассамблея Международного паралимпийского комитета. Участники мероприятия проголосовали против полной приостановки членства Паралимпийского комитета России, а также против продления частичной приостановки его членства.

Ранее Владимир Путин отправил поздравления победившим на зимних Паралимпийских играх россиянкам.

 
