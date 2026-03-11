Еще две представительницы сборной Ирана попросили убежище в Австралии

CNN: еще две представительницы сборной Ирана запросили убежище в Австралии

Еще две представительницы женской сборной Ирана по футболу попросили убежища в Австралии. Об этом сообщает CNN со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

По словам собеседника телеканала, на родину отказались возвращаться еще одна футболистка и один член тренерского штаба. Остальные спортсменки покинули Австралию и вернулись в Иран.

10 марта министр внутренних дел Австралии Тони Берк рассказал, что страна предоставила убежище пяти членам женской сборной Ирана по футболу. Федеральная полиция Австралии перевезла пятерых женщин из их отеля на Голд-Косте «в безопасное место» после того, как те подали запросы на убежище.

Женская сборная Ирана по футболу оказалась в центре скандала после отказа исполнять государственный гимн перед матчем Кубка Азии против Южной Кореи. Инцидент произошел на фоне авиаударов США и Израиля по Ирану. Молчание спортсменок во время гимна вызвало резкую критику на родине: комментатор иранского телевидения Мохаммед Реза Шахбази назвал произошедшее «вершиной бесчестия», а самих футболисток — «предательницами военного времени». В Иране подобные действия могут быть приравнены к госизмене.

Ранее Дональд Трамп заявил, что несколько футболисток Ирана хотят вернуться из Австралии домой.