Объявлен расширенный состав сборной России на матчи в марте

Тренерский штаб Валерия Карпина объявил расширенный состав сборной России по футболу на товарищеские матчи в марте. Информация об этом опубликована в официальном Telegram-канале команды.

Вратари: Сафонов («Пари Сен-Жермен»), Адамов («Зенит»), Митрюшкин («Локомотив»), Агкацев («Краснодар»), Бориско («Балтика»).

Защитники: Сильянов, Морозов (оба — «Локомотив»), Вахания, Мелехин (оба — «Ростов»), Денисов, Литвинов, Дмитриев (все — «Спартак»), Пальцев («Краснодар»), Дивеев («Зенит»), Осипенко («Динамо»), Данилов, Круговой (оба — ЦСКА), Бевеев («Балтика»).

Полузащитники: Карпукас, Пруцев, Батраков, Руденко (все — «Локомотив»), Кисляк, Обляков, Баринов, Глебов (все — ЦСКА), Умяров («Спартак»), Захарян («Реал Сосьедад»), Фомин, Гладышев (оба — «Динамо»), Миранчук («Атланта Юнайтед»), Глушенков («Зенит»), Петров («Балтика»), Садулаев («Ахмат»), Головин («Монако»).

Нападающие: Тюкавин, Сергеев (оба — «Динамо»), Воробьев, Комличенко (оба — «Локомотив»), Мелкадзе («Ахмат»).

Национальная команда сыграет две встречи в марте: с Никарагуа в Краснодаре 27 числа, а 31 числа в Санкт-Петербурге с Мали.

2 февраля президент ФИФА Джанни Инфантино заявил, что бан России не дал нужного результата, поэтому необходимо рассмотреть вопрос с возвращением российских команд. Однако позднее издание The Times сообщило, что совет ФИФА не собирается рассматривать вопрос допуска российских футболистов из-за опасений критики со стороны европейских стран. Ближайший крупный международный турнир под эгидой ФИФА, который пропустят российские футболисты, это чемпионат мира — 2026, который пройдет в США, Мексике и Канаде летом 2026 года. Чемпионат мира пройдет с 11 июня по 18 июля.

