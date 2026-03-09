Еще одна сборная выразила готовность сыграть с Россией

Sport24: сборная Буркина-Фасо готова сыграть с Россией в июне 2026 года

Сборная Буркина-Фасо по футболу готова провести товарищеский матч с национальной командой России в июне 2026 года. Об этом пишет Sport24.

Согласно опубликованной информации, на указанное окно у команды из Буркина-Фасо нет запланированных соперников, и в федерации готовы организовать матч, который с высокой вероятностью пройдет на территории России.

Теперь окончательное решение по возможному проведению матча с Россией остается за новым наставником сборной Буркина-Фасо, который только недавно приступил к работе.

2 февраля президент ФИФА Джанни Инфантино заявил, что бан России не дал нужного результата, поэтому необходимо рассмотреть вопрос с возвращением российских команд. Однако позднее издание The Times сообщило, что совет ФИФА не собирается рассматривать вопрос допуска российских футболистов из-за опасений критики со стороны европейских стран.

Ближайший крупный международный турнир под эгидой ФИФА, который пропустят российские футболисты, это чемпионат мира — 2026, который пройдет в США, Мексике и Канаде летом 2026 года. Чемпионат мира пройдет с 11 июня по 18 июля.

