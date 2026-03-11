Размер шрифта
«Бавария» разгромила «Аталанту» в Лиге чемпионов

«Бавария» со счетом 6:1 обыграла «Аталанту» в первом матче 1/8 финала ЛЧ
Немецкая «Бавария» с крупным счетом одолела итальянскую «Аталанту» в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

Встреча, которая состоялась на стадионе «Джевисс — Атлети Адзурри д'Италия» в Бергамо, завершилась с результатом 6:1. Счет в матче открыл Йосип Станишич на 12-й минуте игры, через десять минут Майкл Олисе забил второй мяч «Баварии». Еще через три минуты отличился Серж Гнабри. Четвертый гол мюнхенского клуба оформил на 52-й минуте Николас Джексон, пятый — Олисе на 64-й. Через три минуты забил Джамал Мусиала. Единственный гол итальянского клуба оформил Марио Пашалич на 90+3-й минуте.

«Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию матча, главным арбитром которого был назначен Эспен Эскос из Норвегии.

Ответный матч состоится в Мюнхене на стадионе «Арена Мюнхен» 18 марта. Стартовый свисток для футболистов прозвучит в 23:00 по московскому времени.

Финал Лиги чемпионов 2026 года пройдет 30 мая 2026 года на стадионе «Ференц Пушкаш» в Будапеште. Действующим победителем Лиги чемпионов является французский «ПСЖ», который в решающем матче обыграл итальянский «Интер» со счетом 5:0.

Ранее «Ливерпуль» проиграл «Галатасараю» в матче Лиги чемпионов.

 
