Ньюкасл Юнайтед

Ямаль мощно влетел сбоку в Льюиса Холла и завалил его на газон, сорвав атаку «Ньюкасла». Трибуны ревут, требуя желтую, но арбитр прощает нападающего «Барселоны».
Опасно! Эланга подал во вратарскую «Барселоны», но Осула чуть-чуть не дотянулся, чтобы замкнуть!
Игра возобновилась. Триппьер пока вернулся на поле, хотя прихрамывает.
Ох, Триппьер присел на газон... возможно, потянул мышцу. Врач оказывает ему помощь.
Канселу вошел в штрафную и нанес удар по воротам, но попал в защитника! После этого пробил Фермин, но Рамсдейл зафиксировал мяч в руках.
Тонали получил желтую карточку за то, что схватил за руку Рафинью.
Эланга нанес удар с дальней дистанции, но Жоан Гарсия уверенно зафиксировал мяч!
Жоэлинтон ударил в ногу Педри в попытке отобрать мяч. Арбитр свистнул фол.
«Ньюкасл» высоко прессинговал каталонцев и вынудил Араухо вынести мяч далеко вперед. В итоге Рамсдейл спокойно забрал его в руки.
Опасно! Эланга навесил во вратарскую «Барселоны», и Осула пробил головой в упор, но получилось чуть выше ворот!
Рафинья покатил мяч в центр штрафной на Левандовского, но защитник перехватил мяч.
Ямаль нанес мощный удар в ближний угол, но чуть-чуть не попал в створ! Однако вратарь «Ньюкасла» Рамсдейл перестраховался и коснулся мяча рукой, из-за чего «Барселона» получила право на угловой. Впрочем, каталонцы не извлекли из него пользы.
Рафинья навесил с углового на дальнюю штангу, но слишком сильно: мяч ушел за лицевую.
Опасно! Берн чуть не забил в свои ворота! Защитник «Ньюкасла» прервал передачу в свою вратарскую, но направил мяч впритирку с правой штангой.
Фермин подал на линию штрафной, где Араухо с лета пробил по мячу, но тот пролетел сильно выше ворот.
Льюис Холл схватил руками Ямаля на своей половине поля. Судья свистнул фол, но желтую карточку давать не стал. «Барселона» заработала опасный штрафной.
Опасно! Эланга мощно пробил в створ, но Жоан Гарсия в прыжке отбил мяч!
Кубарси в подкате сзади ударил по ноге Осулу и завалил его на газон в попытке сорвать атаку «Ньюкасла». Однако мяч все равно достался другим игрокам «Ньюкасла», которые довели атаку до штрафной «Барселоны» и заработали угловой. Тем не менее стоит отметить, что арбитр пожалел Кубарси: не стал свистеть фол и давать желтую карточку.
Рафинья проник в штрафную «Ньюкасла» и нанес удар, но попал в защитника. Это был первый удар «Барселоны» по воротам!
Фермин схватил руками Льюиса Холла и завалил его на газон, сорвав атаку «Ньюкасла». Арбитр пожалел: не стал давать желтую карточку полузащитнику «Барселоны».
Энтони Эланга пробил с лета в ближний угол! Жоан Гарсия отбил мяч перед собой, а затем в прыжке накрыл его своим телом, не позволив Эланге сыграть на добивании.
«Ньюкасл» почти все время проводит в атаке. «Барселона» пока осваивается.
Тонали исполнил подачу во вратарскую «Барселоны», но Жоан Гарсия уверенно поймал мяч в руки.
Осула влетел в штрафную «Барселоны» с левого фланга и пробил в ближнюю угол, но попал в ногу защитника. Мяч ушел на угловой.
Моментище! «Ньюкасл» заработал угловой. После навеса в штрафную Жоан Гарсия выбил мяч кулаком, но недалеко. В итоге Тонали пробил головой и направил мяч в пустой створ, но Кубарси вынес его с «ленточки»!
Матч начался!
Стартовый состав «Барселоны»: Гарсия, Канселу, Араухо, Кубарси, Мартин, Педри, Берналь, Лопес, Левандовски, Ямаль, Рафинья.
Стартовый состав «Ньюкасла»: Рамсдейл, Триппьер, Холл, Жоэлинтон, Тонали, Барнс, Тшау, Осула, Эланга, Берн, Рэмси.
Здравствуйте, уважаемые болельщики! В первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов «Ньюкасл» принимает «Барселону».