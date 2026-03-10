Ньюкасл Юнайтед

'15

Кубарси в подкате сзади ударил по ноге Осулу и завалил его на газон в попытке сорвать атаку «Ньюкасла». Однако мяч все равно достался другим игрокам «Ньюкасла», которые довели атаку до штрафной «Барселоны» и заработали угловой. Тем не менее стоит отметить, что арбитр пожалел Кубарси: не стал свистеть фол и давать желтую карточку.