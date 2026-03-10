В НХЛ отреагировали на слова Овечкина о возможном завершении карьеры

В НХЛ оценили слова Овечкина про неопределенность с будущим

Вице-комиссар Национальной хоккейной лиги (НХЛ) Билл Дэйли отреагировал на слова российского нападающего и капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина о возможном завершении его спортивной карьеры. Заявление Дэйли приводит «Чемпионат.com».

«Мы хотим, чтобы Алекс играл в НХЛ столько, сколько он сам захочет», — сказал Дэйли.

Овечкин проводит свой 21-й и последний по действующему контракту с «Кэпиталз» сезон в Национальной хоккейной лиге. По ходу регулярного чемпионата форвард набрал 50 очков (24 шайбы и 26 передач) в 65 матчах текущего сезона. Россиянин является обладателем Кубка Стэнли и трехкратным чемпионом мира. Сам хоккеист отмечал, что еще не определился со своим будущим.

В апреле 2025 года Овечкин побил рекорд канадца Уэйна Гретцки по числу голов в регулярных чемпионатах НХЛ. В матче против «Нью-Йорк Айлендерс» нападающий «Вашингтона» забросил 895-ю шайбу и стал лучшим снайпером в истории лиги.

Следующий матч регулярного чемпионата НХЛ «Вашингтон» сыграет с «Филадельфией Флайерз» 12 марта. Стартовая сирена для хоккеистов прозвучит в 2:30 по московскому времени.

Ранее Овечкин продлил серию матчей в НХЛ без набранных очков.