Глава ФИФА назвал фаворита чемпионата мира 2026 года

Президент Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино заявил, что Испания является фаворитом чемпионата мира 2026 года, сообщает AS.

«Испания — один из фаворитов, наряду с другими, конечно. Мы уже знаем сильные стороны Испании. Команда, занимающая первое место в рейтинге, должна быть фаворитом чемпионата мира», — сказал Инфантино.

2 февраля президент Инфантино заявил, что бан России не дал нужного результата, поэтому необходимо рассмотреть вопрос с возвращением российских команд. Однако позднее издание The Times сообщило, что совет ФИФА не собирается рассматривать вопрос допуска российских футболистов из-за опасений критики со стороны европейских стран.

Ближайший крупный международный турнир под эгидой ФИФА, который пропустят российские футболисты, это чемпионат мира — 2026, который пройдет в США, Мексике и Канаде летом 2026 года. Чемпионат мира пройдет с 11 июня по 18 июля.

