В «Акроне» заявили, что не готовы отказываться от своего стиля

Тренер «Акрона» Тедеев заявил, что не будет отказываться от атакующего стиля
Телеграм-канал «ФК «Акрон» Тольятти»

Главный тренер «Акрона» Заур Тедеев после матча 20-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против московского «Спартака» в беседе с корреспондентом «Газеты.Ru» заявил, что его команда не планирует отказываться от своего стиля.

«Мы должны играть в тот футбол, который дает результат. О красоте не приходится говорить. На мой личный взгляд, не тренер определяет результат, а характерные черты футболистов. Наши игроки должны играть в сбалансированный футбол. Не могу сказать, что мы готовы встать в оборону, отбиваться весь, но, ситуативно, если матч будет складываться таким образом, мы на такое готовы. При этом, невозможно развивать футболистов, если они не атакуют и вынуждены все время обороняться у своих ворот», — заявил Тедеев.

Встреча проходила в Москве на стадионе «Лукойл Арена» и завершилась победой «Спартака» со счетом 4:3. «Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию.

После этой игры «Спартак» набрал 35 очков и сохранил шестое место в турнирной таблице РПЛ. «Акрон» с 21 очком остается на десятой строчке.

Ранее в «Акроне» заявили, что могли обыграть «Спартак».

 
