«Спартак» обыграл «Акрон» в матче РПЛ

«Спартак» одержал волевую победу над «Акроном» в матче 20-го тура РПЛ
ФК «Спартак»

Московский «Спартак» одержал волевую победу над «Акроном» в матче 20-го тура Мир Российской премьер-лиги (РПЛ).

Встреча проходила в Москве на стадионе «Лукойл Арена» и завершилась со счетом 4:3. «Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию.

На 18-й минуте счет открыл нападающий гостей Максим Болдырев. Москвичи ответили двумя быстрыми голами: на 23-й минуте отличился Пабло Солари, а на 41-й — Кристофер Ву. В добавленное к первому тайму время Кристофер Мартинс увеличил преимущество красно-белых до 3:1.

Во втором тайме «Акрон» сумел отыграться. На 57-й минуте Жилсон Тавариш реализовал пенальти, а на 62-й минуте Болдырев оформил дубль, сравняв счет в 3:3. Однако на 88-й минуте полузащитник «Спартака» Маркиньос забил решающий гол, принесший красно-белым победу.

После этой игры «Спартак» набрал 35 очков и сохранил шестое место в турнирной таблице РПЛ. «Акрон» с 21 очком остается на десятой строчке. В следующем туре «Спартак» 14 марта сыграет в гостях с «Пари НН», а «Акрон» 15 марта примет подмосковные «Химки».

Ранее топ-5 клубов РПЛ потеряли очки в 20-м туре чемпионата России.

 
