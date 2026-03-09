Размер шрифта
Муж Трусовой заявил о желании поехать с женой на Олимпиаду-2030

Фигурист Игнатов мечтает поехать на Олимпиаду-2030 вместе с Трусовой
Александр Вильф/РИА Новости

Российский фигурист Макар Игнатов признался, что мечтает поехать на Олимпийские игры 2030 года вместе со своей женой Александрой Трусовой (а замужестве Игнатовой). Его слова передает «Матч ТВ».

«Конечно, хочется поехать на Олимпиаду-2030 с Сашей», — сказал Игнатов.

19 января СМИ сообщили, что Трусова возобновляет спортивную карьеру под руководством Этери Тутберидзе.

22 марта 2025 года на соревнованиях «Русский вызов» Трусова, которая выступала со своим мужем Макаром Игнатовым в парном разряде, объявила о беременности. Спортсменка родила сына 6 августа, мальчика назвали Михаилом.

Трусова на Олимпийских играх в Пекине стала обладательницей серебряной награды, уступив только соотечественнице Анне Щербаковой. Трусова — первая фигуристка в истории, исполнившая на соревнованиях под эгидой Международного союза конькобежцев четверные лутц, тулуп и флип, и вторая (после Мики Андо), исполнившая четверной сальхов. Первая исполнительница двух, трех, четырех и пяти четверных прыжков в одной программе.

Ранее Трусова показала подросшего сына.

 
