«Лучше всего получается падать»: Трусова показала подросшего сына

Серебряная медалистка зимних Олимпийских игр — 2022 по фигурному катанию Александра Игнатова (в девичестве Трусова) в своем Telegram-канале призналась, что ее семимесячный сын Михаил стал требовать у нее больше внимания.

«Последний месяц у Миши вышел крайне продуктивным. Он научился самостоятельно сидеть и ползать на четвереньках, его новая цель, к которой он крайне усердно идет — научиться вставать. Но лучше всего у него получается падать, поэтому теперь он постоянно в защитном рюкзаке», — рассказала она.

22 марта 2025 года на соревнованиях «Русский вызов» Трусова, которая выступала со своим мужем Макаром Игнатовым в парном разряде, объявила о беременности. Спортсменка родила сына 6 августа, мальчика назвали Михаилом.

Трусова на Олимпийских играх в Пекине стала обладательницей серебряной награды, уступив только соотечественнице Анне Щербаковой. Трусова — первая фигуристка в истории, исполнившая на соревнованиях под эгидой Международного союза конькобежцев четверные лутц, тулуп и флип, и вторая (после Мики Андо), исполнившая четверной сальхов. Первая исполнительница двух, трех, четырех и пяти четверных прыжков в одной программе.

Ранее Трусова сделала каскад из четверного лутца и тройного тулупа.