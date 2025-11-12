На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В Иране задержали тхэквондистку за тренировку без хиджаба

В Иране тхэквондистку Рудпошти задержали за тренировку без хиджаба
true
true
true
close
Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Иранская тхэквондистка и гимнастка Хания Шариати Рудпошти была задержана после выполнения акробатических элементов без обязательного хиджаба. Об этом сообщает Daily Mail.

Рудпошти арестовали 9 ноября в Тегеране после того, как она выступила на улице и опубликовала в социальных сетях видеоролики, на которых она была без платка.

Правозащитная организация Hengaw сообщила, что власти увезли Рудпошти в неизвестное место, и ее местонахождение оставалось неизвестным более 24 часов.

Также после задержания спортсменки ее аккаунт в социальных сетях с аудиторией в 160 тысяч подписчиков был взят под контроль спецслужбами, а затем отключен — на постах появилось сообщение, связанное с киберполицией Ирана.

11 ноября Рудпошти выложила видео в хиджабе, рассказав зрителям, что она находится дома с понедельника и что несколько ее постов в социальных сетях были признаны судебными органами «ненадлежащими».

Ранее Джек Делла Маддалена заявил об ожидании самого жесткого в карьере боя с Исламом Махачевым.

Все новости на тему:
Летние виды спорта
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами