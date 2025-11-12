В Иране задержали тхэквондистку за тренировку без хиджаба

В Иране тхэквондистку Рудпошти задержали за тренировку без хиджаба

Иранская тхэквондистка и гимнастка Хания Шариати Рудпошти была задержана после выполнения акробатических элементов без обязательного хиджаба. Об этом сообщает Daily Mail.

Рудпошти арестовали 9 ноября в Тегеране после того, как она выступила на улице и опубликовала в социальных сетях видеоролики, на которых она была без платка.

Правозащитная организация Hengaw сообщила, что власти увезли Рудпошти в неизвестное место, и ее местонахождение оставалось неизвестным более 24 часов.

Также после задержания спортсменки ее аккаунт в социальных сетях с аудиторией в 160 тысяч подписчиков был взят под контроль спецслужбами, а затем отключен — на постах появилось сообщение, связанное с киберполицией Ирана.

11 ноября Рудпошти выложила видео в хиджабе, рассказав зрителям, что она находится дома с понедельника и что несколько ее постов в социальных сетях были признаны судебными органами «ненадлежащими».

