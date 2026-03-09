Размер шрифта
«Понятно, что ему просто так никто ничего не даст»: Щербакова о победе Гуменника

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Анна Щербакова в эфире Первого канала заявила, что фигурист Петр Гуменник заслуженно выиграл золото в финале Гран-при России.

«Такая конкуренция большая, было совсем непонятно, кто победит. Даже тот же Петя — мы воспринимаем его лидером. Но по прокату было понятно, что ему просто так никто ничего не даст. Он каждый раз заново доказывает. Я им даже восхищаюсь», — сказала Щербакова.

9 марта фигурист завоевал золотую медаль, набрав по сумме короткой и произвольной программ 303,16 балла, исполнив четыре четверных прыжка. Гуменник защитил титул чемпиона финала Гран-при, завоеванный им в прошлом сезоне. «Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию прокатов.

Второе место занял Евгений Семененко с результатом 286,97 балла. Бронзовым призером стал Николай Угожаев, набравший 286,47 балла.

В феврале Гуменник в нейтральном статусе принял участие в Олимпийских играх-2026. По итогам короткой и произвольной программ российский спортсмен набрал 271,21 балла, что в итоге обеспечило ему шестое место.

Ранее Татьяна Тарасова заявила, что все фигуристки в финале Гран-при России катались неудачно.

 
