Спорт

Гуменник выступает с олимпийской программой в финале Гран-при. LIVE

Фигурное катание. Гран-при России. Финал. Произвольная программа. Мужчины. ОНЛАЙН
Yara Nardi/Reuters

Мужчины представляют произвольную программу в финале Гран-при России. Петр Гуменник, который принимал участие в Олимпийских играх в Милане — 2026, борется за золото с Владиславом Дикиджи, Евгением Семененко, Марком Кондратюком, Николаем Угожаевым и другими топовыми фигуристами страны. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию прокатов.

Трансляция
Автообновление
16:41

На льду — Николай Угожаев!

16:40

Оценка Дикиджи за произвольную программу — 167,67, по сумме баллов — 266,59.

16:37

Дикиджи исполнил четверной лутц (с небольшой борьбой на выезде), четверной флип, четверной сальхов + тройной тулуп, тройной аксель, тройной аксель + двойной аксель.

Очень жаль, что в конце программы Владислав упал с четверного сальхова, а также сделал «бабочку «на тройном лутце — скрутил только одинарный.

Вращение в либеле — четвертого уровня сложности, комбинированное вращение — второго, вращение в волчке — четвертого. Дорожка шагов — второго уровня.

16:33

На льду — Владислав Дикиджи!

16:32

Оценка Семененко за произвольную программу — 188,45, по сумме баллов — 286,97. Всего на 0,94 балла он обогнал Кондратюка и вышел на промежуточное первое место!

16:31

К сожалению, Семененко приземлился на две ноги с первого прыжка — четверного риттбергера.

Но после этого фигурист собрался и чисто исполнил все оставшиеся прыжковые элементы — четверной тулуп, четверной сальхов, четверной сальхов + тройной тулуп, тройной аксель + ойлер + тройной сальхов, тройной аксель + двойной аксель и сольный тройной риттбергер.

Одно вращение — третьего уровня, два других — четвертого. Дорожка шагов — третьего уровня.

Браво, Евгений! Не считая первой помарки, это было великолепное выступление! Зрители закидали лед игрушками, поздравляя фигуриста с прекрасным прокатом и заодно поздравляя его тренера Алексея Мишина с 85-летием. Тренер отпраздновал свой день рождения вчера.

16:25

На льду — Евгений Семененко!

16:24

Оценка Кондратюка за произвольную программу — 190,11, по сумме баллов — 286,03. Это новый лидер турнирной таблицы!

16:21

Это было просто блестяще, Марк!

Кондратюк исполнил прекрасный четверной лутц, четверной тулуп, тройной аксель + двойной аксель, тройной аксель, четверной сальхов + ойлер + тройной сальхов, четверной сальхов (коснулся льда рукой), тройной лутц + тройной тулуп.

Вращение в либеле — четвертого уровня, комбинированное вращение — четвертого уровня, вращения в волчке — третьего. Дорожка шагов — только первого уровня.

16:17

На льду — Марк Кондратюк!

16:16

Оценка Федорова за произвольную программу — 181,15, по сумме баллов — 276,56. Это первое место на данный момент!

16:14

Федоров показал блестящий и очень харизматичный прокат в образе Винсента Веги из «Криминального чтива». Были и зажигательные элементы танцев с героиней Умы Турман — без них никуда!

Федоров исполнил четверной флип, четверной лутц, четверной тулуп, тройной аксель (неуверенный выезд), тройной лутц + тройной тулуп, тройной лутц + тройной риттбергер и тройной флип + двойной аксель + двойной аксель. Невероятный прыжковый набор! Просто браво!

Вращение в волчке, комбинированное вращение — четвертого уровня, еще одно комбинированное вращение — третьего. Дорожка шагов — второго уровня.

16:10

Открывает выступления второй группы участников Григорий Федоров из группы Светланы Соколовской!

16:03

На разминку вышла вторая группа участников — Григорий Федоров, Марк Кондратюк, Евгений Семененко, Владислав Дикиджи, Николай Угожаев и Петр Гуменник.

16:02

Результаты первой группы участников:

16:01

Оценка Лутфуллина за произвольную программу — 114,42, по сумме баллов — 205,63.

15:59

Эх, как жаль! Лутфуллин упал с первого прыжка — четверного тулупа. Кроме того, фигурист не удержался на ногах после четверного риттбергера и четверного сальхова, а также скрутил только двойной сальхов + одинарный аксель и сольный двойной сальхов (там явно планировались четверные прыжки).

Ученик Мишина смог уверенно исполнить только каскад тройной аксель + тройной тулуп и сольный тройной аксель.

Вращения — второго уровня. Дорожка шагов — второго уровня.

15:54

На льду — ученик Алексея Мишина Глеб Лутфуллин!

15:53

Оценка Игнатова за произвольную программу — 130,40, по сумме баллов — 221,45. Все прыжковые элементы были выполнены с недокрутами. Жаль, что не пошла эта программа. Тем не менее супруга Макара — Александра Трусова — улыбается и машет ручкой их маленького сына Миши. Сам Игнатов тоже улыбается и шутит.

15:50

К несчастью, Игнатов больно упал с четверного флипа в начале программы. Также фигурист приземлился на две ноги с четверного риттбергера, четверного сальхова и обоих тройных акселей.

Игнатов сумел исполнить чисто четверной тулуп + тройной тулуп, а также четверной тулуп + ойлер + тройной сальхов.

Вращение в либеле — первого уровня, вращение в волчке — четвертого, комбинированное вращение — первого. Дорожка шагов — второго уровня.

15:45

На льду — ученик Евгения Плющенко Макар Игнатов! Его супруга Александра Трусова, а также сын Михаил присутствуют на арене и поддерживают фигуриста.

15:44

Оценка Мозалева за произвольную программу — 161,18, по сумме баллов — 248,44. Ученик Тутберидзе вышел на промежуточное первое место!

15:42

К сожалению, Мозалев упал с четверного флипа и тройного акселя, а под конец программы также не устоял на ногах после двойного флипа (хотел скрутить три оборота, но не получилось).

К счастью, было и много хорошего: ученик Тутберидзе показал прекрасный четверной сальхов, секвенцию тройной лутц + двойной аксель + двойной аксель, а также дважды исполнил чисто каскад четверной тулуп + тройной тулуп.

15:38

На льду — ученик Этери Тутберидзе Андрей Мозалев!

15:37

Оценка Ветлугина за произвольную программу — 157,39, по сумме баллов — 241,70.

15:34

Ветлугин исполнил четверной лутц! Очень жаль, что после этого он перевалился на вторую ногу во время приземления с четверного флипа. Также из явных ошибок: фигурист упал со второго прыжка в каскаде тройной лутц + тройной риттбергер.

Из хорошего: Матвей чисто исполнил четверной тулуп, тройной тулуп (видимо, хотел сделать четверной), тройной лутц + двойной ритбергер и секвенцию тройной флип + одинарный аксель + двойной аксель.

15:30

На льду — Матвей Ветлугин!

15:29

Оценка Даниеляна за произвольную программу — 149,42, по сумме баллов — 221,05.

15:27

Даниелян прекрасно исполнил четверной сальхов, но затем, к сожалению упал с четверного лутца и с тройного флипа.

Зато Артур показал чисто тройной аксель, тройной лутц + тройной тулуп, тройной риттбергер + ойлер + тройной сальхов, тройной лутц.

Вращение в либеле — четвертого уровня сложности, вращение в волчке — третьего, комбинированного вращение — третьего. Дорожка шагов — второго.

15:22

На льду — Артур Даниелян из группы Евгения Рукавицына!

15:21

Оценка Мельникова за произвольную программу — 159,34, по сумме баллов — 230,22.

15:19

Мельников показал сразу четыре четверных прыжка и один тройной аксель в программе! Браво!

Фигурист исполнил четверной лутц, каскад четверной тулуп + двойной тулуп, четверной сальхов, двойной аксель (планировал тройной, но недокрутился в воздухе), четверной тулуп + тройной тулуп, тройной аксель + двойной аксель и сольный тройной лутц.

Вращение в либеле — третьего уровня, комбинированное вращение — четвертого, вращение в волчке — третьего. Дорожка шагов — второго уровня.

15:14

Открывает соревнования Александр Мельников из московской школы «Легенда»!

15:10

Порядок выступлений сегодня:

15:00

Добрый день, уважаемые любители фигурного катания! Сегодня мужчины сразятся за медали в финале Гран-при России.

 
