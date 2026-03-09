Гуменник выступает с олимпийской программой в финале Гран-при. LIVE

16:31

К сожалению, Семененко приземлился на две ноги с первого прыжка — четверного риттбергера.

Но после этого фигурист собрался и чисто исполнил все оставшиеся прыжковые элементы — четверной тулуп, четверной сальхов, четверной сальхов + тройной тулуп, тройной аксель + ойлер + тройной сальхов, тройной аксель + двойной аксель и сольный тройной риттбергер.

Одно вращение — третьего уровня, два других — четвертого. Дорожка шагов — третьего уровня.

Браво, Евгений! Не считая первой помарки, это было великолепное выступление! Зрители закидали лед игрушками, поздравляя фигуриста с прекрасным прокатом и заодно поздравляя его тренера Алексея Мишина с 85-летием. Тренер отпраздновал свой день рождения вчера.