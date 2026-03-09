«Мне никто не понравился»: Тарасова о выступлении фигуристок в финале Гран-при России

Заслуженный тренер России Татьяна Тарасова назвала неудачными прокаты фигуристок в финале Гран-при России. Ее слова приводит Sport24.

«От проката девушек у меня мало эмоций. Все девочки катались неудачно для себя. Связываю это с их подготовкой или усталостью к концу сезона. Но ни одна девочка не откаталась по максимуму. Сегодня мне никто не понравился. Только одна Нелюбова откаталась для себя чисто, а остальные делали бесконечные ошибки», — заявила Тарасова.

9 марта состоялся финал Гран-при России. Победительницей стала ученица Этери Тутберидзе Алиса Двоеглазова. За свою произвольную программу она получила 144,44 балла, что дало ей в общей сумме 220,73 балла.

На второй позиции оказалась еще одна фигуристка из штаба Тутберидзе — Дарья Садкова. Она набрала за произвольную программу 139,64 балла, а в общей сумме — 212,35 балла. Бронзовую медаль завоевала Камилла Нелюбова, ее прокат судьи оценили 138,36 балла, общая сумма — 210,67 балла.

Ранее Садкова рассказала, что подготовилась к финалу Гран‑при России за полторы недели.