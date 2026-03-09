«Оставил всего себя на льду»: Гуменник о победе в финале Гран-при России

Российский фигурист Петр Гуменник высказался о своей победе в финале Гран-при России. Слова спортсмена приводит Sport24.

«Хочу выразить благодарность всем зрителям и тренерам, близким за то, что были рядом в этот успешный сезон. Наконец почувствовал некоторую усталость. Думаю, она пришла вовремя — рад, что все прошло. Оставил всего себя на льду», — заявил Гуменник.

9 марта фигурист завоевал золотую медаль, набрав по сумме короткой и произвольной программ 303,16 балла, исполнив четыре четверных прыжка. «Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию прокатов. Гуменник защитил титул чемпиона финала Гран-при, завоеванный им в прошлом сезоне.

Второе место занял Евгений Семененко с результатом 286,97 балла. Бронзовым призером стал Николай Угожаев, набравший 286,47 балла.

В феврале Гуменник в нейтральном статусе принял участие в Олимпийских играх-2026. По итогам короткой и произвольной программ российский спортсмен набрал 271,21 балла, что в итоге обеспечило ему шестое место.

Ранее Татьяна Тарасова заявила, что все фигуристки в финале Гран-при России катались неудачно.