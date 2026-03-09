Гуменник выиграл финал Гран-при России с четырьмя четверными прыжками

Фигурист Гуменник второй раз подряд стал победителем Финала Гран-при России

Фигурист Петр Гуменник одержал победу в финале Гран-при России по фигурному катанию среди одиночников.

По сумме короткой и произвольной программ спортсмен получил от судей 303,16 балла. «Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию прокатов.

В произвольной программе Гуменник исполнил четверной флип, четверной риттбергер, каскад четверной сальхов — тройной тулуп, комбинацию четверной сальхов — двойной аксель — двойной аксель, тройной аксель, а также тройной лутц в каскаде с тройным риттбергером. Таким образом, Гуменник защитил титул чемпиона финала Гран-при, завоеванный им в прошлом сезоне.

Серебряную медаль завоевал Евгений Семененко с результатом 286,97 балла. Третье место занял Николай Угожаев, набравший 286,47 балла.

Международный союз конькобежцев (ISU) в мае 2025 года одобрил нейтральные статусы для четверых фигуристов-одиночников (основа и запас): для Петра Гуменника, Владислава Дикиджи, Аделии Петросян и Алины Горбачевой. При этом ISU не допустил до участия в отборочном турнире зимних Олимпийских игр российские танцевальные дуэты и спортивные пары.

Петросян и Гуменник выступили на Олимпийских играх — 2026 и заняли шестые места в личных зачетах.

Ранее Татьяна Тарасова заявила, что все фигуристки в финале Гран-при России катались неудачно.