Тутберидзе и бывшие российские фигуристки получили госнаграды в Грузии

Тутберидзе и фигуристкам Губановой и Метелкиной вручили ордена после ОИ-2026
tutberidze.eteri/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Президент Грузии Михаил Кавелашвили наградил орденом Чести тренера сборной Грузии по фигурному катанию, заслуженного тренера России Этери Тутберидзе. Церемония награждения в прямом эфире транслировалась на странице президента в Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

Помимо Тутберидзе орден Чести получил тренер сборной Павел Слюсаренко. При этом на церемонию они не приехали, награды им передаст президент грузинской федерации фигурного катания Мариам Гиоргобиани.

Орден Чести также получили грузинская судья международной категории по фигурному катанию Саломе Чигогидзе, фигуристы Анастасия Губанова, Ника Эгадзе, Анастасия Метелкина и Лука Берулава.

Зимние Олимпийские игры в Италии прошли с 6 по 22 февраля. Впервые в истории грузинского фигурного катания пара Берулавы и Метелкиной выиграла серебряную медаль. В командном зачете сборная Грузии по фигурному катанию заняла четвертое место. Тутберидзе присутствовала на Играх как тренер Егадзе, при этом в нейтральном статусе выступала ее ученица Аделия Петросян. Однако находится рядом с ней тренер не могла.

Анастасия Губанова выступает за сборную Грузии с 2021 года, Анастасия Метелкина — с 2020-го. Ранее фигуристки представляли Россию.

Ранее Ирина Роднина высказалась о решении ISU не допускать россиян к турнирам после Олимпиады.

 
