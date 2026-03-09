«У меня нет никакой информации»: тренер Махачева о словах главы UFC о травме бойца

Тренер Махачева Мендес не знает, когда боец вернется в октагон после травмы

Тренер чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в полусреднем весе Ислама Махачева Хавьер Мендес признался, что у него нет подробностей о травме российского бойца. Его слова приводит «Матч ТВ».

«К сожалению, травмы в этом спорте случаются постоянно, и все, что мы можем сделать — это залечить раны и двигаться дальше к следующему бою. Но у меня нет никакой информации об этой травме, потому трудно предположить, сколько времени займет восстановление, и когда он сможет снова выйти в октагон», — отметил Мендес.

9 марта глава UFC Дана Уайт заявил, что российский боец травмирован, добавив, что у него «какие-то проблемы с рукой».

Мендес добавил, что, по словам менеджера Махчева Али Абдель-Азиза, у него был назначен важный поединок. 4 марта появилась информация, что Махачев проведет свой следующий бой против Майкла Моралеса. Поединок пройдет в рамках Международной недели боев в Лас-Вегасе, оппоненты выйдут в октагон 12 июля.

Махачев идет на серии из 16 побед в UFC. Всего на счету российского бойца 28 выигранных поединков и одно поражение. Россиянин в последнем бою, который состоялся на турнире UFC 322 в Нью-Йорке, встретился с австралийцем Джеком Делла Маддаленой. На кону стоял титул UFC в полусреднем весе. Бой завершился победой Махачева единогласным решением судей, что принесло ему титул чемпиона в полусреднем весе.

Ранее глава UFC рассказал, что промоушен не рассматривал проведение боя Махачева с Илией Топурией в Белом доме.