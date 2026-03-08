Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранБлокировка TelegramПереговоры о мире на Украине
Спорт

ЦСКА потерпел крупнейшее домашнее поражение за последние шесть лет

«Динамо» нанесло ЦСКА крупнейшее домашнее поражение в РПЛ за шесть лет
Алексей Филиппов/РИА Новости

Московский ЦСКА потерпел крупнейшее поражение в домашнем матче за последние шесть лет в Российской премьер-лиге (РПЛ).

8 марта армейский клуб проиграл столичному «Динамо» в матче 20-го тура Российской премьер-лиги. Встреча, которая состоялась в Москве на стадионе «ВЭБ Арена», завершилась с результатом 1:4. В составе победившей команды отличились Николас Маричаль, который оформил дубль, Бителло и Иван Сергеев. Единственный гол ЦСКА оформил Мойзес.

Это поражение стало крупнейшим с 2020 года, когда в домашнем матче ЦСКА проиграл петербургскому «Зениту» со счетом 0:4. Также ЦСКА проиграл третий матч подряд в РПЛ, до этого команда уступила «Краснодару» и «Ахмату».

В турнирной таблице национального первенства армейский клуб расположился на четвертой строчке, набрав 36 очков. «Динамо» идет на седьмой позиции, имея в активе 27 баллов. Лидирует в РПЛ «Краснодар» (43 очка).

В следующем туре ЦСКА сыграет 14 марта на выезде с калининградской «Балтикой», стартовый свисток для футболистов прозвучит в 20:30 по московскому времени. «Динамо» в тот же день в выездном матче сразится с «Ростовом», начало матча — 18:15 мск.

Ранее «Крылья Советов» обыграли «Динамо» в матче РПЛ.

 
Теперь вы знаете
Какие страны переживут ядерную войну? Ученые назвали 5 главных условий
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!