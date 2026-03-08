ЦСКА потерпел крупнейшее домашнее поражение за последние шесть лет

«Динамо» нанесло ЦСКА крупнейшее домашнее поражение в РПЛ за шесть лет

Московский ЦСКА потерпел крупнейшее поражение в домашнем матче за последние шесть лет в Российской премьер-лиге (РПЛ).

8 марта армейский клуб проиграл столичному «Динамо» в матче 20-го тура Российской премьер-лиги. Встреча, которая состоялась в Москве на стадионе «ВЭБ Арена», завершилась с результатом 1:4. В составе победившей команды отличились Николас Маричаль, который оформил дубль, Бителло и Иван Сергеев. Единственный гол ЦСКА оформил Мойзес.

Это поражение стало крупнейшим с 2020 года, когда в домашнем матче ЦСКА проиграл петербургскому «Зениту» со счетом 0:4. Также ЦСКА проиграл третий матч подряд в РПЛ, до этого команда уступила «Краснодару» и «Ахмату».

В турнирной таблице национального первенства армейский клуб расположился на четвертой строчке, набрав 36 очков. «Динамо» идет на седьмой позиции, имея в активе 27 баллов. Лидирует в РПЛ «Краснодар» (43 очка).

В следующем туре ЦСКА сыграет 14 марта на выезде с калининградской «Балтикой», стартовый свисток для футболистов прозвучит в 20:30 по московскому времени. «Динамо» в тот же день в выездном матче сразится с «Ростовом», начало матча — 18:15 мск.

Ранее «Крылья Советов» обыграли «Динамо» в матче РПЛ.