Тарасова не стала называть Валиеву фавориткой на стартах

Тарасова: четверной тулуп не делает Валиеву фаворитом, есть Трусова
Владимир Астапкович/РИА Новости

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова заявила, что четверной тулуп не делает фигуристку Камилу Валиевой главной фавориткой на соревнованиях. Ее слова приводит РИА Новости.

«Камила выполнила четверной тулуп, но это не делает ее фаворитом, у нее все равно будут конкурентки в нашей стране. Это и Саша Трусова, которая тоже будет исполнять этот элемент, и другие девочки, кто уже делает четверной тулуп на тренировках», — сказала Тарасова.

7 марта Валиева чисто исполнила четверной тулуп в Китае перед матчем Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) между «Шанхайскими Драконами» и «Барысом» из Астаны.

29 января 2024 года Спортивный арбитражный суд (CAS) признал Валиеву виновной в употреблении допинга и дисквалифицировал спортсменку. Она не может выступать на турнирах до декабря 2025 года. Также она не может тренироваться на государственных катках. Валиева была лишена личных наград Олимпиады, а сборная России вместо золота командного турнира ОИ-2022 получила бронзовые награды.

25 декабря завершился четырехлетний срок дисквалификации Валиевой за нарушение антидопинговых правил. Валиева вновь получила право участвовать в официальных соревнованиях. Она уже выступила на чемпионате России по прыжкам, однако не сумела завоевать медали. После возобновления карьеры спортсменка тренируется в группе Светланы Соколовской.

Ранее Татьяна Навка заявила, что была шокирована решением Валиевой уйти к Соколовской.

 
