«Пыталась объяснить»: Навка осталась в шоке от решения Валиевой уйти от Тутберидзе

Олимпийская чемпионка Татьяна Навка в интервью YouTube-проекту ДоброFON призналась, что была шокирована решением фигуристки Камилы Валиевой перейти в группу Светланы Соколовской.

» Мы с ней долго говорили, правильное ли это решение, так как Камила с детства привыкла к одной системе тренировок, скажем так, к управлению ее и психикой, и контроля тренировок. Я все это пыталась объяснить Камиле, что это достаточно серьезный шаг, готова ли она к этому», — подчеркнула она.

Валиева изначально тренировалась в группе Этери Тутберидзе, а в 2025 году перешла к Соколовской.

29 января 2024 года Спортивный арбитражный суд (CAS) признал Валиеву виновной в употреблении допинга и дисквалифицировал спортсменку. Она не может выступать на турнирах до декабря 2025 года. Также она не может тренироваться на государственных катках. Валиева была лишена личных наград Олимпиады, а сборная России вместо золота командного турнира ОИ-2022 получила бронзовые награды.

25 декабря завершился четырехлетний срок дисквалификации Валиевой за нарушение антидопинговых правил. Валиева вновь получила право участвовать в официальных соревнованиях. Она уже выступила на чемпионате России по прыжкам, однако не сумела завоевать медали.

Ранее Тутберидзе заявила, что ждет извинений от бывшего главы МОК Томаса Баха из-за слов про нее и Валиеву.